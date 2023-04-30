Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Usta oyuncu Nebahat Çehre sosyal medyadan sevenlerine seslendi. 79 yaşındaki oyuncu, ekrana döneceğini söyledi. Çehre, "Yeni birkaç proje okuyorum, en yakın zamanda inşallah bir araya geleceğiz" dedi. Oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliği ve formunun sırrını takipçileriyle paylaşacağını belirtti. Çehre, "Formda kalmak için kullandığım kişisel ürünlerden, düzenli sporlarımdan sizi elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım" dedi.