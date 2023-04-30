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30 Nisan 2023 Pazar 15:31:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 15:31:00

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

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Nebahat Çehre sosyal medyadan sevenlerine seslendi.

Usta oyuncu Nebahat Çehre sosyal medyadan sevenlerine seslendi. 79 yaşındaki oyuncu, ekrana döneceğini söyledi. Çehre, "Yeni birkaç proje okuyorum, en yakın zamanda inşallah bir araya geleceğiz" dedi. Oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliği ve formunun sırrını takipçileriyle paylaşacağını belirtti. Çehre, "Formda kalmak için kullandığım kişisel ürünlerden, düzenli sporlarımdan sizi elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım" dedi.

Etiketler : nebahat çehre oyuncu güzellik
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