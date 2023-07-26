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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

Nazo gel benimle evlen!

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Nazan Öncel, hayranlarından aldığı evlilik teklifleri hakkında bir video yayınladı.

Nazan Öncel, hayranlarından aldığı evlilik teklifleri hakkında bir video yayınladı. 67 yaşındaki Öncel '' Nazo gel benimle evlen diyor. Üç 30'u devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra'' diyerek gelen teklifleri geri çevirdiğini söyledi. Sanatçı ardından neden evlenmek istemediğini de şöyle sıraladı: ''Çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem. Bir dakika boş duramam. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim. Ben kendime bile kalabalık geliyorum.''

Etiketler : Nazo gel benimle evlen Nazan Öncel Nazo
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