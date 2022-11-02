Şarkıcı Tuğba Yurt, KKTC'de Nuh'un Gemisi Deluxe Hotelde sahne aldı. Sahne performansı ve şovlarıyla dikkat çeken şarkıcı, "Nazara inanırım, bir yerimde nazar boncuğu taşırım. Sahne öncesi bir kaza bela gelmemesi için dua ederim. Özel yaptığım bir şey yok" dedi. Geçen hafta Harbiye'de aldığı sahnenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Yurt, "Herkes orada çıkıyor herkes orada sahne alıyor. Müziği aşkla yapan, severek yapan insanlar için hâlâ önemini teşkil ediyor" dedi.