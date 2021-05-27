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27 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 18:00:00

Nazar korkusu

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Kızları Eftelya'yı geçtiğimiz günlerde kucağına alan Gaye Turgut Evin, hastaneden taburcu oldu.

Kızları Eftelya'yı geçtiğimiz günlerde kucağına alan Gaye Turgut Evin, hastaneden taburcu oldu. Pusetteki Eftelya'nın yüzünü nazar korkusuyla battaniye ile kapatan Evin, kızını kucağına aldığında karmaşık duygular yaşadığını dile getirdi. Oyuncu, "İnsan, evladı olduktan sonra özellikle kız çocuğu olunca yaşadığını hissettiriyor. Annemi ve babamı gerçekten çok iyi anlamaya başladım" dedi.

Recep ASLAN


Etiketler : eftelya gaye turgut evin çocuk
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