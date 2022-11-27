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27 Kasım 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 13:00:00

Nazar ettiniz, TikTok para ödemiyor!

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Mehmet Ali Erbil, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar." dedi.

Best Of Turkey Awards ödüllerinin beşincisi önceki akşam Gayrettepe Dedeman otelde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu şovmen Mehmet Ali Erbil ile manken Tuğba Özay yaptı. Tören öncesi habercilerle konuşan Erbil, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde! Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Ama benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün" diyerek davalık olduğu Ece Ronay'a taş attı.

Etiketler : mehmet ali erbil tiktok magazin
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