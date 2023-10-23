VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi
Aydın'da lastik botta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türkiye düşmanı, İsrail'in yanında
Yeni haftanın hava durumu
Kudüs'ün fatihi geliyor
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
23 Ekim 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:30:00

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

ABONE OL

Sanatçı Nazan Öncel, rahatsızlanıp acile kaldırıldı.

Nazan Öncel konser sonrası rahatsızlanıp acile kaldırıldı. Sosyal medya hesabından serum bağlı fotoğrafını paylaşan Öncel, "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş, kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru 'nazar var, kurşun döktürelim' diyor" dedi. Öncel geçen günlerde de hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düşmüştü.

Etiketler : nazan öncel konser hastane
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX