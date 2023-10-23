Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası rahatsızlanıp acile kaldırıldı. Sosyal medya hesabından serum bağlı fotoğrafını paylaşan Öncel, "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş, kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru 'nazar var, kurşun döktürelim' diyor" dedi. Öncel geçen günlerde de hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düşmüştü.