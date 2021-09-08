Düşman çatlattılar

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08 Eylül 2021 Çarşamba 12:50:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 12:54:00

Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı 85 metrelik ultra lüks yatla adeta düşman çatlattı

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Oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ile birlikte hafta sonu Göcek'te 85 metrelik ultra lüks bir yatta düşman çatlattı. Elmas, yatta ağırladıkları arkadaşlarına özel olarak şef tutup, Hint yemekleri hazırlattı.

En son 'Babam Çok Değişti' adlı yapımda rol alan oyuncu Naz Elmas, Göcek'te tatiline tam gaz devam ediyor. Eşi Erol Özmandıracı ile birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Elmas, hafta sonu 85 metrelik lüks bir yatla adeta keyif sürdü. Bar kısımları, büfe, yemek bölümleri, yüzme havuzu ve iki adet sıcak termal havuzun yer aldığı yat keyfinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Elmas, adeta düşman çatlattı.

ÖZEL ŞEF TUTULDU

Ultra lüks teknede Erol Özmandıracı, özel olarak iki şef tuttu. İş insanı, eşi Naz Elmas ve arkadaşları için Hindistan yemekleri hazırlattı. Galatasaray Basketbol Şubesi'nin eski yönetim kurulu üyesi Özmandıracı, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli saatlerde geçirdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, Aralık 2019'da görkemli bir törenle Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girmişti.

Etiketler : babam çok değişti naz elmas erol özmandıracı lüks tekne magazin
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