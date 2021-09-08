Düşman çatlattılar

En son 'Babam Çok Değişti' adlı yapımda rol alan oyuncu Naz Elmas, Göcek'te tatiline tam gaz devam ediyor. Eşi Erol Özmandıracı ile birlikte deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Elmas, hafta sonu 85 metrelik lüks bir yatla adeta keyif sürdü. Bar kısımları, büfe, yemek bölümleri, yüzme havuzu ve iki adet sıcak termal havuzun yer aldığı yat keyfinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Elmas, adeta düşman çatlattı.



ÖZEL ŞEF TUTULDU



Ultra lüks teknede Erol Özmandıracı, özel olarak iki şef tuttu. İş insanı, eşi Naz Elmas ve arkadaşları için Hindistan yemekleri hazırlattı. Galatasaray Basketbol Şubesi'nin eski yönetim kurulu üyesi Özmandıracı, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli saatlerde geçirdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, Aralık 2019'da görkemli bir törenle Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girmişti.