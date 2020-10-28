Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Likya'da doğanın tadını çıkaran ikiliden Naz Elmas, ''Nereden çıktığını anlamadık, eşimle çok mutluyum. Ayrılık diye bir şey yok. Eşim tek başına doğada huzur bulmak diye paylaşım yaptı ve bunu gazeteciler yanlış yorumladı'' diye konuştu.