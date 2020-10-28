28 Ekim 2020 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 10:47:00
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Oyuncu Naz Elmas, evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen eşi Erol Özmandıracı ile tatile çıktı.
Likya'da doğanın tadını çıkaran ikiliden Naz Elmas, ''Nereden çıktığını anlamadık, eşimle çok mutluyum. Ayrılık diye bir şey yok. Eşim tek başına doğada huzur bulmak diye paylaşım yaptı ve bunu gazeteciler yanlış yorumladı'' diye konuştu.