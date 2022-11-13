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13 Kasım 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 14:00:00

Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu Hamdi Alkan konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu Hamdi Alkan konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda, güldürmenin zor olduğunu söyleyen Alkan, "Hakikaten biraz zeka, pratik cevap istiyor. Çünkü günümüzde artık o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey, hayatın önüne geçen bir mizahla karşı karşıyayız" dedi. Nasrettin Hoca'yı canlandırmak isteyen Alkan, "Bir ara Cem Yılmaz çok istiyordu da ben şimdi bakıyorum kendime, Cem'den daha büyüğüm yaş olarak. Cem beklesin beni" dedi.

Etiketler : Nasrettin Hoca rolü benim Hülya Koçyiğit Film Gibi Hayatlar Hamdi Alkan
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