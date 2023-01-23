Nasreddin Hoca buluşması

Serkan Keskin ve Taner Ölmez, 'Nasreddin Hoca' kukla oyunuyla tiyatro sahnesinde buluştu. Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yönettiği ve yaklaşık 20 yıldır sahnelenen oyuna bu sezon Taner Ölmez dahil oldu. Ölmez'in anlatıcı rolünü üstlendiği oyunda Serkan Keskin, Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor. Çocuklara kuklalarla Nasreddin Hoca hikayelerinin anlatıldığı oyun, Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda sergileniyor. Ocak ayı biletleri tükenen oyunun şubat ayı biletleri satışa çıktı.

