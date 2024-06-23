Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Lübnan asıllı şarkıcı ve televizyoncu Nancy Ajram, İstanbul'da verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Nancy Ajram'ın konseri tam 1.5 saat sürerken seyircilere hitap eden Nancy Ajram, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ajram, Arap pop müziğinin kraliçesi olarak adlandırılıyor.

Sanatçı, "Ya Tabtab Wa Dallaa", "Inta Eyh", "Ah W Noss" ve "Akhasmak Ah" gibi pek çok şarkısını konserinde seslendirdi.

NANCY AJRAM HAKKINDA

1983'te Beyrut'ta dünyaya gelen Ajram; müzikle 4 yaşında tanıştı, 8 yaşındayken katılmış olduğu UNICEF Çocuklar Şarkı Yarışması'nda ilk ödülünü kazandı.

Babasının desteğiyle profesyonel anlamda müziğe adım atan sanatçı, 12 yaşındayken katıldığı "Noujoum Al Mostakbal" (Geleceğin Yıldızları) yarışmasında ise altın madalyanın sahibi oldu.