VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan vandallığı camiye uzandı
Ukrayna iddiaları kabul etmedi: Rusya sorumlu
Alkışlar Başkan Erdoğan'a
Ballı ihaleye temel atmış!
Merdiveni çaldılar çatıda mahsur kaldı
Otomobil lastikleriyle şampiyonluk hazırlığı
Okuma tutkusuna kitap dayanmıyor
6 ayda 20 bin kilometre uçtu
Kahvehanede tespih sergisi
Instagram kuralları değişiyor!
Bahar etkinlikleri
NFT'ye kitapla giriyor
Şahmeran eğlencesi
Dominik'te Edis fırtınası
Global Meryem
1 milyonluk anlaşma
Yürüyen servet
Eşlerin film heyecanı
30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu
Namaz kılıyorum niye çekineyim
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -30 Mart
Kansızlığa karşı meyve suyu tüketin
Bipolar bozuklukta aile, hasta ve doktor iş birliği önemli
Gençleşmek için artık ameliyat tercih edilmiyor
30 Mart 2022 Çarşamba 07:54:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 08:03:00

Namaz kılıyorum niye çekineyim

ABONE OL

Oyuncu Tuba Ünsal, namaz kılmasını açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi: "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim."

Oyuncu Tuba Ünsal, namaz kılmasını açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi: "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim."

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyunuyla seyircisi karşısına çıkan Tuba Ünsal, maneviyat duygusuyla ilgili konuştu. Oyuncu, projesi için kesesinin ağzını açarak prodüksiyon için 2 milyon TL harcamıştı. Oyuncunun 'Adı Aylin' oyunu için kredi çektiği ortaya çıktı. Ünsal, "Ben profesyonel bir işkadınıyım. Yaklaşık 8 senedir kendi yapım şirketimde film yapıyorum, tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Ben tiyatrodan kazandığım parayı da yine tiyatroya yatırdım" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında namaz kılmaya başladığını söyleyen Ünsal, "Bende kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim" dedi. Oyuncu, sevenlerinden destek mesajları aldığını söyleyerek, "Ben de namaz kılıyorum. Arkadaşlarıma söylemekten çekiniyordum. 'Tuba Ünsal söylüyorsa ben de arkadaşlarıma söyleyeceğim' diye mesajlar aldım" dedi. Maneviyat duygusuyla ilgili Ünsal, "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umrumda değil'' dedi.

Etiketler : Namaz kılıyorum niye çekineyim Ayşe Kulin Tuba Ünsal
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku

Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Bölüm başı 300 bin lira istedi

Bölüm başı 300 bin lira istedi
Galada ‘Uysallar'

Galada ‘Uysallar'
Projeleri okuyor

Projeleri okuyor
Sahnede terapi

Sahnede terapi
Eşimle klipte oynamam

Eşimle klipte oynamam
Popun kralı benim

Popun kralı benim
Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Tilbe'ye yeni suç duyurusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER