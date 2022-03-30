Namaz kılıyorum niye çekineyim

Oyuncu Tuba Ünsal, namaz kılmasını açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi: "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim."

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyunuyla seyircisi karşısına çıkan Tuba Ünsal, maneviyat duygusuyla ilgili konuştu. Oyuncu, projesi için kesesinin ağzını açarak prodüksiyon için 2 milyon TL harcamıştı. Oyuncunun 'Adı Aylin' oyunu için kredi çektiği ortaya çıktı. Ünsal, "Ben profesyonel bir işkadınıyım. Yaklaşık 8 senedir kendi yapım şirketimde film yapıyorum, tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Ben tiyatrodan kazandığım parayı da yine tiyatroya yatırdım" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir röportajında namaz kılmaya başladığını söyleyen Ünsal, "Bende kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim" dedi. Oyuncu, sevenlerinden destek mesajları aldığını söyleyerek, "Ben de namaz kılıyorum. Arkadaşlarıma söylemekten çekiniyordum. 'Tuba Ünsal söylüyorsa ben de arkadaşlarıma söyleyeceğim' diye mesajlar aldım" dedi. Maneviyat duygusuyla ilgili Ünsal, "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umrumda değil'' dedi.