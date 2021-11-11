Nakille gelen ikinci hayat
Çanakkale'de Merve Güner (30), şu an 7 yaşında olan oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandı.
Çanakkale'de Merve Güner (30), şu an 7 yaşında olan oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlı yaşamını sürdüren genç kadın 5 yıldır nakil bekliyordu.
Merve Güner, oğlu Sefa'nın doğum günü olan 17 Ekim'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Anne-oğul, hastane odasında pasta kesip, birbirine sarılarak mutluluk yaşadı.