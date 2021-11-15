Nakille çocuklarını hayata bağladılar

Aksaray'da 5 çocuklu Fadime (71) ve Murtaza Göktaş (74) çifti, böbrek yetmezliği çeken kızları Rukiye Göktaş (43) ile Cennet Serin'e (47) 2 yıl arayla böbreklerini bağışladı. Baba Murtaza Göktaş, "Bu sayede evlatlarımızı kurtardık. Halkımız inadı bırakıp çocuklarına ve yakınlarına bağışçı olsunlar" dedi.