Naif ve kaliteli ortamda büyüdüm

Erol Evgin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Murat Evgin, katıldığı programda müzik sektörüne giriş hikayesini anlattı. 44 yaşındaki Evgin, "Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nükhet Duru gibi isimleri ne zaman televizyonda görsem ertesi gün bize geliyorlardı. Naif ve kaliteli sanatçıların olduğu bir ortamda büyüdüm. Bu durum beni müziğe sevk etti" dedi.