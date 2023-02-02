VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi
"Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok"
"Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir"
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Bakan Dönmez, enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor
Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum
Tiyatroyu üzen haber
El ele alışveriş
Başkan Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna krizinin sonuçlarından "Çin ders çıkarıyor" mesajı
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Ukrayna'da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
"Gıda fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok"
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan basınında çıkan haberlere yalanlama
Tarih verildi! EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Ukrayna tarih verdi: Rusya büyük taarruza geçecek
Gerilim had safhada: Yer füze sistemleri devreye girdi
NATO ve Japonya'dan Rusya karşı taahhüt!
Vapur seferlerine lodos engeli
Yunan basını çarpıtarak paylaştı! Türkiye'den görüntülerle cevap
İşte Türk İHA'larının gelişim serüveni
İstanbul beyaza bürünecek! Meteoroloji'den şiddetli kar uyarısı
Bir bardak bozanın 9 faydası
02 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00

Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum

ABONE OL

Nagihan Karadere kansere yakalandı. Nagihan Karadere, hastalığında yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran eski atlet Nagihan Karadere kansere yakalandı. Karadere, hastalığında yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı. 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Karadere, "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum" dedi.

Etiketler : survivor nagihan karadere kanser
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar
14 şarkısına klip çekti

14 şarkısına klip çekti
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX