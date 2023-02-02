Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum

Survivor yarışmasıyla adını duyuran eski atlet Nagihan Karadere kansere yakalandı. Karadere, hastalığında yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı. 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Karadere, "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum" dedi.