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20 Aralık 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 17:00:00

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

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Cem Yılmaz'la eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor.

Komedyen Cem Yılmaz'la eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Ünlü komedyen, Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği nafakayı 70 bin Türk lirasının 10 bin dolara çevrilmesine itiraz ederek davayı "Karar hakkaniyete aykırı" diyerek Yargıtay'a taşıdı. İstinaf Mahkemesi dilekçesinde Yağtu, Cem Yılmaz'ın reklamlarda boy göstererek işlerinin arttığını, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye'de ve yurt dışında taşınmazlarının olduğunu belirtmişti. Neslihan KESKİN

Etiketler : cem yılmaz ahu yağtu nafaka
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