Nafakadan kaçtı
Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi manken Ahu Yağtu, önceki gece Beyoğlu sokaklarında görüntülendi.
Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi manken Ahu Yağtu, önceki gece Beyoğlu sokaklarında görüntülendi. Yağtu, Corridor adlı mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Gizemli erkek arkadaşıyla samimi bir şekilde eğlenen Yağtu, habercilerin kapıda olduğunu öğrenince mekânın önüne taksi çağırdı. Eski eşiyle nafaka problemi, yaşayan Yağtu, habercilerin sorularını yanıtsız bırakırken arkadaşıyla birlikte taksiye binerek uzaklaştı.