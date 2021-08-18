"Nafaka verdiğim için pişmanım"

Şarkıcı Serdar Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi Chloe Loughnan'a, nafaka verdiği için pişman olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Bütün çalışmalarımız ona gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

5 yıl evli kaldığı Loughnan'a 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı. Önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde sahne alan şarkıcı sevenleriyle bir araya geldi. Eski eşi İrlandalı model Chloe Louhnan'la yaşadığı nafaka konusu hakkında Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Neden nafaka verdin' diyeceksin 'Verdik işte o zaman, bir aptallık! Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim" dedi.

BİR TANE EVİM VAR ONU MU İSTİYORSUN

Bir açıklamasında Loughnan'a 'Şeytan görsün yüzünü' diyerek beddua eden Ortaç, "Ben Chloe'ye beddua etmedim. 10 sene bana bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Sadece 'şeytan görsün yüzünü' dedim. Çünkü ona kızdım. Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor" dedi. Muhabirlerin "Evlendiğiniz için pişman mısınız?" sorusuna Ortaç, "Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun?" dedi.



2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.