22 Eylül 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 13:30:00
Nafaka Türk lirası'na çevrildi
Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur'a ödenen bin dolarlık nafaka mahkeme kararıyla Türk lirası'na çevrildi.
Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur'a ödenen bin dolarlık nafaka mahkeme kararıyla Türk lirası'na çevrildi. Mahkeme Taner Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık nafakanın Türk Lirası'na uyarlanarak aylık 6 bin 500 lira olarak belirlenmesine karar verdi. Neslihan KESKİN