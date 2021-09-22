Nafaka Türk lirası'na çevrildi

Sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur'a ödenen bin dolarlık nafaka mahkeme kararıyla Türk lirası'na çevrildi. Mahkeme Taner Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık nafakanın Türk Lirası'na uyarlanarak aylık 6 bin 500 lira olarak belirlenmesine karar verdi. Neslihan KESKİN