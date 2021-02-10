Nafaka kaldırılsın

Birçok dizi ve filmde rol alan müze küratörü Jeyan Necla Bekar'ın eski eşi işadamı Orhan Kahyaoğlu, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek 500 dolarlık yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Bekar'ın nafakaya ihtiyacı olmamasına rağmen 10 yıl sonra nafakayı ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlattıldığını belirten Kahyaoğlu, tazyik hapsi ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Neslihan KESKİN

