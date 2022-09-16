Müzikal gösteri

En son ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Tansel Öngel, 'Aşk-ın Denizi' adlı müzikal gösterisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erdal Şahin'in yazdığı, Okan Bayülgen'in yönettiği gösteride Öngel'e 7 kişilik orkestra eşlik edecek. Oyuncu, 21 Eylül Moda Kayıkhane'de müzikli gösterisini sahneleyecek.