Müzik hayatları belgesel oldu

Son dönemde yıldızı parlayan müzik grubu DKTT, 'Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli' adını verdikleri belgesel serisini yayınlayacaklarını duyurdu. Birçok müzik insanının da dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren bu belgesel; grubun, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini mercek altına alacak. Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir, üstlenirken ilk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlanacak.