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10 Aralık 2023 Pazar 07:49:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 07:49:00

Müzik hayatları belgesel oldu

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DKTT, 'Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli' adını verdikleri belgesel serisini yayınlayacaklarını duyurdu.

Son dönemde yıldızı parlayan müzik grubu DKTT, 'Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli' adını verdikleri belgesel serisini yayınlayacaklarını duyurdu. Birçok müzik insanının da dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren bu belgesel; grubun, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini mercek altına alacak. Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir, üstlenirken ilk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlanacak.

Etiketler : müzik grubu dktt belgesel
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