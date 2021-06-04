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04 Haziran 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 12:30:00

Müzik dünyasının acı kaybı

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Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e kadar birçok ismin ellerinde saklanmış ya da unutulmuş müzik örneklerini içeren albümler yayınlayan Saltık'ın vefatı müzik dünyasını sarstı. Ajda Pekkan meslektaşı için "Şahane bir insandı. Müzik alanında çok önemli çalışmalar yaptı'' dedi. Saltık, bugün Kartal Cemevi'nde düzenlenecek tören sonrası Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Etiketler : HASAN SALTIK neşet ertaş neyzen tevfik ajda pekkan
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