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18 Mart 2023 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 17:40:00

Müzik camiası ikiyüzlü

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Rapçi Semicenk hakkında merak edilenleri anlattı.

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Semicenk hakkında merak edilenleri anlattı. Semicenk, Youtube'da 'Selim Akar Sorarsa' programına konuk oldu. Müzik sektörüne ilk girdiğinde zorluklar çektiğini belirten Semicenk, "Müzik piyasasında çok ikiyüzlü insan var. 'Sen kendin karşılayabilirsen şarkını çıkarabiliriz' diyenler oldu. Şarkılarım rekorlar kırmaya başlayınca bana zamanında kapısını açmayan ve kural koyan insanların beni araması çok şaşırttı. Kimse sıkıntı çekmeden başaramaz" dedi.

Etiketler : rapçi semicenk müzik

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