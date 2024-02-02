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02 Şubat 2024 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 15:43:00

Müziğe 'depresyon'la döndü

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Müzik piyasasına küsüp 9 yıl üretim yapmadığı için pişman olduğunu söyleyen Ozan Orhon "Gözden uzak, gönülden ırak oldu. Fakat şimdi 'Depresyon' adlı şarkımla geri döndüm. 90'lar ruhuyla daha kaliteli sanat yapılıyor" dedi.

Bir çok şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni şarkısı 'Depresyon' ile geri döndü. Grand Müzik etiketiyle Hayrettin Güneş yapımcılığında yeni şarkısını hazırlayan Ozan Orhon, "Şarkımın adı 'Depresyon' ama ben şuan depresyonda değilim çok mutluyum" dedi. Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu, müzikten de tam 9 yıl uzak kaldığını söyleyen Ozan Orhon "Müziğe küsmüş, depresyonda bir şekilde Kıbrıs'ta yaşarken üç yıl önce Selcan ile tanışıp evlendik.Onun için İstanbul'a döndüm ve yine onun için müziğe başladım" dedi.

EŞİM SELCAN İLE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan'dan da bahseden Ozan Orhon,"Üç senedir evliyim ve onun sayesinde bütün mucizeleri görüyorum.İyi ki evlenmişim Selcan ile iyi ki var" dedi. Eşi Selcan Orhon ağır bir hastalık sürecinden geçen sanatçı bu konu hakkındaki sorular üzerine şunları anlattı: "Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hala da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik, eşim iyi daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

SANAT CAMİASI KURTLAR SOFRASI

Sözlerine içinde bulunduğu camia ile devam eden Ozan Orhon, "Sanat camiası kurtlar sofrası, sanat camiası egolar savaşının yapıldığı bir dünya, sanatçı insan zaten egolarıyla yaşar, sanatçı kendine hayrandır, hepsi depresiftir. Çok nadirdir sanat dünyasında dostluklar " dedi

Etiketler : ozan orhon müzik selcan orhon
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