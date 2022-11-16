Mutsuzken karşıma çıktı

Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Şevval Şam'ın başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Elmas'la tanışma hikayesini anlattı. Aygen, "Hayatımızda bazı anlar vardır çok mutsuz olduğumuz, böyle mi devam edecek nasıl çıkacağız diye düşünürken bir ışık ya da şimşek çakar öyle bir an idi" dedi. 2010 yılında nikâh masasına oturan çiftin Nil adında bir kızı var.