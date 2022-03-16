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16 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00

Mutluyuz!

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Dijitalde yayınlanacak olan 'Özel Ders' filmiyle setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'deydi.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Özel Ders' filmiyle setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'deydi. Yeni projesinde yüksek lisans yapan bir genç kıza hayat verecek olan Soral. mekan çıkışı kendisine uzatılan mikrofonlara konuştu. Yapım için cast çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soral, boşanma eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş ile mutlu olduklarını ifade etti. İlişkilerinin çok iyi gittiğini belirten oyuncu, "Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz" dedi.

Etiketler : Özel Ders Bensu Soral Hakan Baş
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