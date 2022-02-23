Reyting kurbanı olan 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Zorlu'da görüntülendi. Bir mekânda baş başa akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren ikili, habercilere mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.