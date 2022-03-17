mutluluğun ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen'in aşkı belgelendi. Çift, Evirgen'in mekânında Sarıkaya'yı alnından öperek uğurlarken objektiflere yansıdı.

'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya aşk sarhoşu! Sarıkaya, 8 aydır beraber olduğu Umut Evirgen ile önceki gece ilk kez beraber görüntülendi. Uzun süre ilişki yaşadıklarını inkar eden ikili artık saklanmıyor. Sarıkaya, 'Alice Müzikali' gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in mekânında aldı. Çift arkadaşlarıyla oturarak sohbet etti. Keyifli olduğu görülen Sarıkaya, Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirdi. Gece sonunda evinin yolunu tutan Sarıkaya'nın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı. Evirgen sevgilisi Sarıkaya'yı öpücüklere boğarak alnından öptü.