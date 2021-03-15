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15 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00

Mutluluğumu kimsenin gözüne sokmam!

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Yeni barıştığı erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ile görüntülenen Eda Ece, gözlerden uzak sürdürdüğü arkadaşlığı için, "Kimsenin gözüne sokmaya gerek yok. Mutluyuz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü yenen Eda Ece, önceki gün bir dargın bir barışık olduğu erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Uzun zaman sonra ilk kez erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Eda Ece, her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Erkek arkadaşıyla paylaşım yapmaması, 'nazardan korkuyor' şeklinde yorumlanan oyuncu, "Niye nazar değsin ki herkesin ilişkisi var.

Öyle düşünmedim. Ben istemiyorum özel hayatımı sürekli açıklamak. Şu an hiçbir problem yok görüyorsunuz. Öyle kimseye mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam da hayatım boyunca olmadı" dedi. Evlilik sorularına da yanıt veren oyuncu, "Ben iyi bir ailede büyüdüm, ilerisi için ailem olmasını isterim. Bu genç yaşta üretip, kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. İleride benim de bir ailem olacak tabii" diye yanıt verdi.

Recep ASLAN

Etiketler : buğrahan tuncer eda ece mutluluk
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