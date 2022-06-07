Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Oyuncular Hande Erçel ve Kaan Yıldırım ayrılık kararı aldı. Erçel'i çabuk unutan Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Oyuncu Hande Erçel aradığı mutluluğu bulamadı. Oyuncu, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Kerem Bürsin'le ayrılığından ardından bir dönem 'Halka' adlı dizisinde rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Erçel, erkek arkadaşıyla birlikte Marmaris'te üç günlüğe 270 bin lira vererek lüks bir villada baş başa tatile yapmıştı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan ikilinin ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başladı. Yıldırım, bir dönem adının anıldığı oyuncu Tuğçe Açıkgöz'le farklı zamanlarda Marmaris'ten sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşması hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Açıkgöz'ü, Instagram hesabından Yıldırım'ın ablasının da takip etmesi aşk iddialarını güçlendirdi.