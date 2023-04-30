Mutluluğa ‘evet' dediler

Beşiktaşlı milli futbolcu Umut Meraş uzun süredir birlikte olduğu Merve Aydemir ile evlendi. Raffles Hotel'de gerçekleşen törende çiftin nikah şahitlerini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Samet Aybaba ve Şenol Güneş yaptı. Meraş, Süper Lig devam ettiği için balayına gidemeyeceklerini söyleyerek, "Şampiyonluk şansımız var. Zaten düğünden sonra yarın kampa gireceğiz. Lig bittikten sonra tatil planına bakacağız" dedi.