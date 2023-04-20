Mutluluğa ‘Evet' dediler

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisiyle adından söz ettiren Dağhan Külegeç 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş'la evlendi. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü. İkilinin gelinlik ve damatlık giymemesi dikkat çekti. Oyuncu gömlek ve ceket tercih ederken genç kadın kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giydi.