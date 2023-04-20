Mutluluğa ‘Evet' dediler

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20 Nisan 2023 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 11:47:00

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Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisiyle adından söz ettiren Dağhan Külegeç 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş'la evlendi.

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisiyle adından söz ettiren Dağhan Külegeç 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş'la evlendi. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü. İkilinin gelinlik ve damatlık giymemesi dikkat çekti. Oyuncu gömlek ve ceket tercih ederken genç kadın kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giydi.

Etiketler : dağhan külegeç tuğba aytaş evlilik
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