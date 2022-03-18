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18 Mart 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 18:30:00

Mutluluğa 'evet' dediler

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Son olarak ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde yer alan Demet Evgar dünya evine girdi.

Son olarak ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde yer alan Demet Evgar dünya evine girdi. 41 yaşındaki oyuncu, 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile dün Emirgan'daki evinde nikah masasına oturdu. Çift, yaklaşık 15 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Evgar'ın kız bebeklerine hamile olduğu iddia edilmişti.

Etiketler : Alev Alev Demet Evgar Levent Babataş
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