Mutluluğa 'evet' dediler

Son olarak ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde yer alan Demet Evgar dünya evine girdi. 41 yaşındaki oyuncu, 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile dün Emirgan'daki evinde nikah masasına oturdu. Çift, yaklaşık 15 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Evgar'ın kız bebeklerine hamile olduğu iddia edilmişti.

