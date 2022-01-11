Mutluluğa ‘Evet' dediler

Günay Restoran'ın sahibi Bayram Yıldız, Tuğçe Kara'yla önceki akşam Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış ve Tuncay Özilhan yaptı. Çift, evlilik cüzdanını Süperstar Ajda Pekkan'ın elinden aldı. Gecede sanatçı Ebru Gündeş sahne alarak sevilen şarkılarını seselendirdi.