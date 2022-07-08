Mutluluğa ‘Evet'

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08 Temmuz 2022 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 17:38:00

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Son dönemde çocuklara yönelik yaptığı projelerle, 'Lemi Abi Çocuk Kulübü' adlı YouTube kanalıyla dikkat çeken oyuncu Lemi Filozof, hayatının en anlamlı imzasını attı.

Son dönemde çocuklara yönelik yaptığı projelerle, 'Lemi Abi Çocuk Kulübü' adlı YouTube kanalıyla dikkat çeken oyuncu Lemi Filozof, hayatının en anlamlı imzasını attı. Filozof, uzun bir süredir birlikte olduğu öğretmen nişanlısı Zerrin Eren ile nikah masasına oturdu. Çift, mutlu anlarından fotoğraf karelerini sosyal medya hesabında yayınladı.

Etiketler : lemi abi çocuk kulübü lemi filozof youtube zerrin eren
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