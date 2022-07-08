Mutluluğa ‘Evet'

Son dönemde çocuklara yönelik yaptığı projelerle, 'Lemi Abi Çocuk Kulübü' adlı YouTube kanalıyla dikkat çeken oyuncu Lemi Filozof, hayatının en anlamlı imzasını attı. Filozof, uzun bir süredir birlikte olduğu öğretmen nişanlısı Zerrin Eren ile nikah masasına oturdu. Çift, mutlu anlarından fotoğraf karelerini sosyal medya hesabında yayınladı.

