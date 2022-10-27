Mutlu evliliğin sırrı saygı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Uzun yıllardır Selim Soydan ile mutlu bir evliliği olan Koçyiğit, "Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı... Eşler her zaman birbirine saygılı olmalı" dedi.

