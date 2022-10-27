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27 Ekim 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 13:00:00

Mutlu evliliğin sırrı saygı

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Uzun yıllardır Selim Soydan ile mutlu bir evliliği olan Koçyiğit, "Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı... Eşler her zaman birbirine saygılı olmalı" dedi.

Etiketler : yeşilçam hülya koçyiğit merve yurtyapan bozkurt
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