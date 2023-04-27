Mutfakta Karsu var

Hatay depreminde yakınlarını kaybeden şarkıcı Karsu, müzikten gastronomi dünyasına transfer oldu. Yaşamını Hollanda'da sürdüren şarkıcı yemek kitabı çıkardı. Kitabında ise Hatay'ın yöresel yemeklerine yer verdi. İlk olarak Hollanda'da çıkan ve en çok satanlar arasında yer alan kitap, önümüzdeki hafta tüm raflarda yerini alacak. Kitaptan elde edilen gelirin tamamı, sanatçının yeni kurduğu Karsu Vakfı üzerinden aracısız olarak depremzedelere aktarılacak.

