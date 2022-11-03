Mutfak alışverişi

TRT'nin dijital kanalında yayınlanacak olan 'Hz. Mevlana' dizisinde 'Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi canlandıran oyuncu Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz'le görüntülendi. İkili, bir AVM'de beyaz eşya mağazalarını inceleyerek alışveriş yaptı. Neşeli oldukları görülen çift, habercilere, 'Kolay gelsin' diyerek evlerinin yolunu tuttu.