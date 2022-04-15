Müstakbel kayınvalideye oynadı

Önder Öztarhan'la evlilik hazırlıkları yapan Aslı Enver'i 'Sırça' adlı tiyatro oyununda müstakbel kayınvalidesi Deniz Öztarhan, ön sıradan izledi.

Oyuncu Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'la birlikte sahnesini paylaştığı 'Sırça' adlı oyunda özel misafirlerini ağırladı. Oyuncuyu evlilik hazırlıkları yaptığı Önder Özharhan ve annesi Deniz Öztarhan en önden izledi. Anne-oğul oyun sonrası Enver'i kulisinde ziyaret ederek beyaz gül hediye etti. Otoparkta elinde güllerle kameralara yansıyan Enver'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Öztarhan Ailesi'nin oyunu beğendiğini söyleyen Enver, daha sonra hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. Önder Öztarhan ise annesini fotoğraflarının çekilmesini engellemek için arabanın arka koltuğuna bindirdi. İşadamı, Aslı Enver'le ilgili sorular karşısında sessiz kaldı. Enver, geçtiğimiz hafta Deniz Öztarhan'la yedikleri akşam yemeği sonrası, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek ailelerin tanıştığını söylemiş ve bu şekilde evlilik sinyali vermişti.