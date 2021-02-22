Müstakbel kayınvalidesini takipte!

'Aşk 101' dizisiyle ünlenen ardından 'Yeni Hayat' ile yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcıoğlu, şarkıcı Ufuk Beydemir ile olan birlikteliğine tam gaz devam ediyor. Geçen seneden beri birlikte olan ikiliden Yazıcıoğlu, önceki gün erkek arkadaşının annesini Instagram hesabından takip etmeye başladı. Beydemir'in annesiyle tanışan Yazıcıoğlu'nun bu hamlesi 'ilişkilerinde ciddiler' şeklinde yorumlandı.