Müstakbel damat partiyi bastı

Basketbolcu Buğrahan Tuncer'le 21 Haziran'da evlenmeye hazırlanan Eda Ece'ye arkadaşları bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiye Melisa Doğu, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Şebnem Dönmez katıldı. "Yasak Elma" dizisinin iki yıldızı Sevda Erginci ile Biran Damla Yılmaz etkinliğe, Urla'da tatilde oldukları için katılamadı. Aynı akşam maçı olan Buğrahan Tuncer ilerleyen saatlerde kutlamaya katıldı.

