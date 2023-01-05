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05 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00

Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek

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Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı 'Ayla' filminin proje sahibi, senaristi Yiğit Güralp, emeğini çöpe atarak tüm başarıyı kendisine mal ettiği ve künyede ismine yer vermediği iddiasıyla yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davayı kazandı.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı 'Ayla' filminin proje sahibi, senaristi Yiğit Güralp, emeğini çöpe atarak tüm başarıyı kendisine mal ettiği ve künyede ismine yer vermediği iddiasıyla yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı davayı kazandı. Güralp'i haklı bulan mahkeme, Uslu'nun şirketini 75 bin lira telif bedeli ile 25 bin lira manevi tazminata hükmetti. Neslihan KESKİN

Etiketler : Mustafa Uslu İsmail Hacıoğlu Ayla
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