Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'

Mustafa Sandal, bir süredir ayrı olduğu konuşulan Melis Sütşurup ile mutluluk pozlarını paylaşarak, iddiaları yalanladı. İlk kez kız arkadaşıyla fotoğrafını yayımlayan popçu, ‘’Sen yeter ki hep böyle bak" notunu düştü.