27 Ocak 2021 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 11:05:00
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
Komedyen Doğu Demirkol ile ‘Tekrar' adlı yeni bir şarkı hazırlığında olan Mustafa Sandal, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.
Mustafa Sandal, bir süredir ayrı olduğu konuşulan Melis Sütşurup ile mutluluk pozlarını paylaşarak, iddiaları yalanladı. İlk kez kız arkadaşıyla fotoğrafını yayımlayan popçu, ‘’Sen yeter ki hep böyle bak" notunu düştü.
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