Düet yaptılar

Birlikte düete imza atan Mustafa Ceceli ile Yaşar İpek, Zekeriyaköy'de klip çekiminde habercilerle bir araya geldi. İpek, "2021 yılının son düeti diyebiliriz bu proje için. Harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Mustafa ile çalışmak harika ve ayrıcalıklı bir durum" diyerek, Ceceli'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Şarkıcı ise, ''Bu şarkıda özel olarak kaynak yapıp dahil oldum desem yeridir her halde" dedi.