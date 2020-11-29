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29 Kasım 2020 Pazar 16:06:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 09:14:00

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

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Mustafa Ceceli ile Selin İmer çifti, köpekleri Comos ve Oreo için hesap açtı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile Selin İmer çifti, köpekleri Comos ve Oreo için ayrı bir Instagram hesabı açtı. Hesapta köpeklerinin gün içindeki görüntülerini ve videolarını yayımlayan Ceceli çifti, sayfayla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. ‘Cosmos and Oreo’ adlı Instagram hesabının şuana kadar 2 bin takipçisi oldu.

Etiketler : Mustafa Ceceli Selin İmer Comos ve Oreo Instagram hesabı
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