Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile Selin İmer çifti, köpekleri Comos ve Oreo için ayrı bir Instagram hesabı açtı. Hesapta köpeklerinin gün içindeki görüntülerini ve videolarını yayımlayan Ceceli çifti, sayfayla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. ‘Cosmos and Oreo’ adlı Instagram hesabının şuana kadar 2 bin takipçisi oldu.