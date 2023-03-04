Müslüm Gürses 10. yılında unutulmadı

Sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 10. yılında Türkiye'nin birçok yerinde anıldı. Sanatçının İzmir'deki hayranları pilav ile lokma döktürdü. Bu sırada Müslüm Baba'yı şarkılarını da söyleyerek yad etti. Yıllardır Müslüm Gürses hayranlığı ile Muhterem Nur'un manevi oğlu olarak gördüğü 'Radikal Müslümcü' Mehmet Kara, "Müslüm Baba' arabesk müziğinin babasıdır. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Onu asla unutmayacağız" dedi.