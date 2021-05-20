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20 Mayıs 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 14:00:00

Müslüm Baba'ya selam!

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'Dünyadan Uzak' şarkısıyla çıkış yapan Sakiler, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

'Dünyadan Uzak' şarkısıyla çıkış yapan Sakiler, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sakiler, bu sefer 'Selamı Var' adlı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Arabesk müziğe farklı bir soluk getiren grup şarkının sözlerinde Müslüm Gürses'i andı. Sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı şarkıda, "Radyoyu açtım Müslüm, O söyledi ben ağladım sabaha kadar" sözleriyle ustaya selam gönderildi.

Etiketler : sakiler müslüm gürses dünyadan uzak selamı var
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