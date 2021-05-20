Müslüm Baba'ya selam!

'Dünyadan Uzak' şarkısıyla çıkış yapan Sakiler, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sakiler, bu sefer 'Selamı Var' adlı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Arabesk müziğe farklı bir soluk getiren grup şarkının sözlerinde Müslüm Gürses'i andı. Sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı şarkıda, "Radyoyu açtım Müslüm, O söyledi ben ağladım sabaha kadar" sözleriyle ustaya selam gönderildi.

