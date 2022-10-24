Musa'yı oynamayı ikna ettim

Genç oyuncu Boran Kuzum, Şükran Ovalı ile birlikte 'Hazine' adlı filmde başrol oynadı. Kuzum, 4 Kasım'da vizyona girecek olan yapımla ilgili 'Pazar Sürprizi'ne konuştu. Yapımda Musa karakterini canlandıran Kuzum, ''Film teklifi geldiğinde başka bir karakter yazılmıştı ama ben 'Musa'yı oynamak istedim. İkna süreci sırasında kuşkuya düşmüş olsam da oynaması çok zevkli bir karakterdi" ifadelerini kullandı. Kuzum'a ekonomi okuduğunu hatırlatılınca, "Oyunculuk olmasaydı mahvolurdum. Ekonomi okuyordum çünkü ve enflasyonun tanımını yapamayan bir ekonomist şu anki ekonomik durumun özeti gibi olurdu" dedi.

